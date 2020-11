Am Mittwoch gibt es in der Mitte und im Süden viel Sonne. Nur in den Muldenlagen der Mittelgebirge, an der Donau und am Bodensee kann sich Nebel und Hochnebel auch länger halten. Im Norden lockert die Bewölkung erst zum Nachmittag hin auf. Hier weht ein lebhafter, an der Nordsee starker Südwestwind. Die Temperatur steigt auf Werte von 8 bis 17 Grad.