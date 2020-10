Aber was hat uns in diesen 30 Jahren noch bewegt und geprägt, zusammengeschweißt oder gespalten? Hartz IV, Fußball-WM 2006, der Eierwurf auf Helmut Kohl, die Flüchtlingskrise. Was lief gut, was lief schief - und was erwartet uns morgen? Diesen Fragen sind Melanie Haack und Peter Kunz in der Doku "Einland - Was uns zusammen hält" nachgegangen. (Zu sehen ab sofort in der ZDF-Mediathek und morgen ab 19:30 Uhr im ZDF)