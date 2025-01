Update am Abend: Trump, Davos und Keltengold - der Tag

Die Trump-Politik im Blick hat auch der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj, wenn er Europa dazu aufruft, "so viel für Sicherheit auszugeben, wie wirklich benötigt wird". Europa müsse in der Lage sein, "sich selbst zu verteidigen", mahnt er in Davos. Auch sei er überzeugt davon, dass Trump Frieden in der Ukraine wolle. Er, Selenskyj, habe ihm aber gesagt, das Kriegsende müsse "nicht in erster Linie schnell, sondern gerecht und tragfähig sein".