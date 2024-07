Update am Abend: Trump, das Attentat und die Macht der Bilder

die meisten Menschen sind gestern mit dieser Nachricht aufgewacht: Donald Trump wurde angeschossen. Der Schock war groß, und er hält bis heute an. Ein Bild geht seitdem um die Welt. Ein blutender Trump, der Sekunden nach dem Attentatsversuch die Faust nach oben reckt und "Kämpft! Kämpft! Kämpft!" ruft. Selbst in dem Moment, in dem eine Kugel sein Ohr trifft, weiß er sich in Szene zu setzen.