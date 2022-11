Update am Morgen : Trump tritt an

Bevor sich seine parteiinternen Gegner sammeln und sortieren können, geht Trump also voraus. Getreu seinem Motto: "Make Trump Great Again!". Dass es ihm nicht um Amerika geht, das hat er leider in den vergangenen Jahren nur allzu oft bewiesen. "Er kandidiert für sein Ego und weil er damit Geld eintreiben kann. Und er lechzt nach Macht und kein Gefühl von Verantwortung. Weder für seine Partei, noch fürs Land", kommentiert der republikanische Autor David Frum. Über die Reaktionen auf das Comeback berichten wir heute unter anderem im auslandsjournal. Sehr viel aufschlussreicher als die Rede Donald Trumps war heute Morgen übrigens eine andere Meldung: der amtierende US-Präsident Joe Biden hat es als "unwahrscheinlich" bezeichnet, dass die am Dienstag in Polen eingeschlagene Rakete von Russland aus abgefeuert wurde. Es gebe vorläufige Informationen, die dem entgegenstünden. Aber: Die Ermittlungen dauerten an.