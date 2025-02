Update am Abend: Trumps Gaza-Pläne und EU gegen Shein

Des Weiteren werden die Folgen von Trumps Stopp der US-Auslandshilfen sichtbar: In Kambodscha pausiert die Minenräumung, in Myanmar schließen Krankenhäuser, Millionen sind von Hunger bedroht. In vielen Krisen- und Konfliktregionen sind die Auswirkungen spürbar . Trump will die Entwicklungshilfebehörde "USAID" wohl schließen.