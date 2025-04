Update am Abend: Trumps Geschenk und unser Korb für Meta

Aber es gibt für Reisende auch einen positiven Effekt in dem von Donald Trump angerichteten Wirtschaftschaos. Der Dollar fällt. So schwach wie jetzt war die Währung zuletzt vor drei Jahren beim Ausklang der Corona-Pandemie. Für 100 Euro gibt es jetzt rund 115 US-Dollar. Klar, die in Städten wie New York oder Washington teils horrenden Preise bleiben gleich - aber man bekommt eben mehr fürs Geld. Hotels, Tickets, Essen sind jetzt für Europäer spürbar günstiger.