Update am Morgen: Brandgefährliche Zeiten - USA vor Trump

Von der "schlimmsten Naturkatastrophe jemals in den USA" müsse man vermutlich sprechen, sagte Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom - zumindest was die Kosten und das Ausmaß angehe. Mit einem Großaufgebot von Helfern versuchen die Behörden in Südkalifornien die verheerenden Brände in den Griff zu kriegen. 300 zusätzliche Feuerwehrleute wurden mobilisiert, damit seien jetzt über 15.000 Helfer in den Gefahrenzonen im Einsatz.