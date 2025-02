Update am Abend: Stau und eine Männerfreundschaft

Guten Abend,

standen Sie heute im Stau? Ich hoffe nicht. Allerdings könnte es gut sein, denn mittwochs und donnerstags gibt es die meisten Staus, wie der ADAC analysiert hat. Am Wochenende sind es weniger als halb so viele.

Hier gab es die meisten Staus

Natürlich unterscheiden sich auch die Regionen deutlich: 31,5 Prozent der Kilometer an Stau entfielen auf Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Bayern und Baden-Württemberg. Gerechnet auf die Stunden an Stau pro Autobahnkilometer sind aber mit Abstand die Stadtstaaten vorn: 202 Stunden waren es in Berlin, 180 in Hamburg und 102 in Bremen. Insgesamt gab es 2024 übrigens 859.000 Kilometer Stau - so weit wie zum Mond und zurück.