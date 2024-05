Update am Morgen: Trump schuldig in allen 34 Anklagepunkten

Guten Morgen,

Während der Jury-Vorsitzende im Gerichtssaal einen Schuldspruch nach dem nächsten verliest - 34 in der Gesamtzahl - verzieht der Ex-Präsident keine Miene. Er hatte sich bereits während der Jury-Beratungen im Gerichtsgebäude aufhalten müssen. Für den Fall einer Entscheidung, so hatte es der Richter verfügt, sollte der Angeklagte vor Ort und verfügbar sein. Auch diese angeordnete Präsenz musste für Trump ein Schlag sein, nach der Vielzahl von richterlichen Anweisungen, die er während des Prozesses erkennbar als Zumutung empfunden und entsprechend benörgelt hat.

Es ist bemerkenswert, dass der Staatsanwalt bei der Auswahl der zwölf Geschworenen für den Prozess anmerkte, dass es keine "Neutralität" gegenüber Donald Trump gebe, da keiner der Geschworenen in den letzten Jahren "in einer Felshöhle gelebt haben könne". Entscheidend sei jedoch die Bereitschaft, die eigene mögliche Voreingenommenheit zu überwinden.

Sieben Männer und fünf Frauen, ein Querschnitt der Bürger aus New York, entschieden über Schuld oder Unschuld des Angeklagten. Auf dem Weg dorthin musste jeder "begründete Zweifel" gemeinsam behoben werden. Das ist ihnen gelungen. In Zeiten der Polarisierungen und schwindender Toleranz gegenüber anderen Meinungen eine besondere Herausforderung.

