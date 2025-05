Update am Abend: Trump in Riad, Schlag gegen Reichsbürger

Gefallen in Riad und ein gefallener Star

es geht um juristische Schlupflöcher, durch die ganze Jumbo-Jets passen. Es geht um Golf und Hotels, um Waffen und Kryptowährungen. Vor allem geht es aber um sehr viel Geld: Heute ist Donald Trump nach Riad gestartet. Auf Saudi-Arabien folgt noch ein Besuch in Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Ein Abstecher nach Israel ist nicht eingeplant. Der Konflikt im Nahen Osten scheint diesmal eher nebensächlich, vermutet ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen, der sich die Reise des US-Präsidenten durch die Golfstaaten genauer angesehen hat.

13.05.2025 | 3:45 min

Bei dieser Reise geht es um Deals, die die US-Wirtschaft ankurbeln sollen - schließlich ist es Trumps erklärtes Ziel, diese wieder "groß" zu machen. Aber es bleibt ein Beigeschmack. Kritiker warnen, dass der US-Präsident hier Interessen vermischen könnte, Anführer der demokratischen Partei sprechen gar von Korruption - was Trumps Pressesprecherin weit zurückweist.

Sehen Sie auch die Analyse zu Trumps Reise bei ZDFheute live um 18 Uhr: Neue Machtverhältnisse in Nahost?

In der Rolle des Unschuldigen nicht überzeugt

Ein Schuldeingeständnis hätte von ihr wohl auch niemand erwartet, genauso wenig wie von Gérard Depardieu. Der steht ziemlich weit oben in der Liste der französischen Schauspieler. Jetzt soll sein Name aber auch in Frankreichs Register für Sexualstraftäter aufgenommen werden.

13.05.2025 | 1:17 min

Im Pariser MeToo-Prozess wurde der 76-Jährige heute wegen sexueller Übergriffe verurteilt: 18 Monate auf Bewährung, so das Urteil. Und das ist nur der Anfang. Gegen den Schauspieler wird noch in zwei Fällen wegen mutmaßlicher Vergewaltigung in Frankreich sowie in Spanien ermittelt.

Depardieu, der nicht zur Urteilsverkündung erschienen ist, hat alle Vorwürfe gegen ihn stets weit von sich gewiesen, sein Anwalt kündigte heute sofort an, in Berufung zu gehen. Dass das Gericht jedoch den Aussagen der beiden Klägerinnen und dreier weiterer Frauen Glauben schenkte, ist ein großer Erfolg für die MeToo-Bewegung und die französische Filmszene.

Ich hoffe, dass es das Ende der Straflosigkeit eines Filmkünstlers ist. „ Anwältin Carine Durrieu-Diebolt

Verbot für ein "Königreich"

Er nannte sich "Oberster Souverän" im "Königreich Deutschland". Jetzt ist Peter Fitzek festgenommen worden. Mit ihm werden drei weitere Verdächtige aus dem Umfeld der sogenannten Reichsbürger dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt.

Der Ermittlungsrichter muss dann entscheiden, ob eine Untersuchungshaft nötig ist: Knast statt Königreich also. Wobei dieses jetzt eh ins Wanken geraten ist, denn Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat den Verein heute als verfassungsfeindlich verboten.

Das sogenannte "Königreich Deutschland" sei die größte Vereinigung dieser seit Jahren wachsenden Szene, erklärte der Innenminister. Die Mitglieder dieser Vereinigung hätten einen "Gegenstaat" in unserem Land geschaffen und wirtschaftskriminelle Strukturen aufgebaut.

Woran sogenannte Reichsbürger und Selbstverwalter glauben und wie groß die Szene in Deutschland ist, zeigt das folgende Grafikvideo

15.07.2024 | 1:15 min

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Merz fordert von Russland "Fortschritt" bei Ukraine-Verhandlungen: Im Ringen um Verhandlungen im Ukraine-Krieg erhöht Friedrich Merz den Druck auf Moskau. Der Kanzler droht mit Sanktionen, falls es nicht "zu einem wirklichen Fortschritt kommt".

Wadephul besteht auf russischer Teilnahme: In Istanbul soll Bewegung in die festgefahrenen Verhandlungen über eine Waffenruhe kommen. Außenminister Johann Wadephul richtet nun deutliche Worte an Moskau. Russlands Präsident hatte direkte Verhandlungen mit der Ukraine selbst vorgeschlagen. CDU-Außenpolitiker Hardt glaubt aber nicht, dass Putin zu den Gesprächen kommt.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Lage im Nahost-Konflikt

Weimer kritisiert Rufe nach ESC-Ausschluss Israels : Auch in diesem Jahr fordern Kritiker den Ausschluss Israels vom ESC. Der neue Kulturstaatsminister Weimer findet das inakzeptabel - und erinnert daran, wer für Israel antritt.

Hamas-Geisel Edan Alexander zurück in Israel : Der am 7. Oktober 2023 entführte israelische Soldat Edan Alexander ist nach 584 Tagen Gefangenschaft zurück in Israel. Die Hamas übergab ihn am Montag dem Roten Kreuz.

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit auf unserer Themenseite zum Nahost-Konflikt und hier im Liveblog

Gesagt

Als Demokratien und Rechtsstaaten dürfen wir nicht hinwegsehen über das sich auftürmende Leid unter der Zivilbevölkerung Gazas, über hungernde Kinder und verzweifelte Mütter. „ Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat einen zweitägigen Besuch in Israel begonnen. Er traf am Mittag auf dem Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv ein. Gestern war Israels Präsident Izchak Herzog in Berlin. Mit dem Doppelbesuch würdigen beide Staaten die Aufnahme diplomatischer Beziehungen vor 60 Jahren.

Was darüber hinaus wichtig ist

Reform der Schuldenbremse auf der Kippe : Die Koalition ist erst eine Woche im Amt, schon gibt es erste Haarrisse zwischen den Partnern. Die Rolle der Linkspartei bei der Kanzlerwahl wirkt dabei wie ein Brandbeschleuniger.

UN-Behörde gibt Russland Schuld an MH17-Absturz : Fast elf Jahre nach dem Abschuss von Flug MH17 über der Ukraine macht eine UN-Behörde Russland verantwortlich. Australien und die Niederlande fordern Wiedergutmachung von Moskau.

Der sportliche Tag

Fußballerin Anja Pfluger beendet ihre Karriere - mit einem Spiel bei ihrem Herzensverein. Die 31-Jährige hat als Teenagerin mit viel Lebensmut zwei Mal den Krebs besiegt. Ein Porträt:

13.05.2025 | 7:49 min

Optimismus in Bochum: Der Bundesliga-Absteiger hat "ein sehr gutes Gefühl", dass die Mission Wiederaufstieg nach dem Umbau des Teams mit VfL-Trainer Dieter Hecking gleich gelingen kann.

Zahl des Tages

Quelle: ZDF/iStock

Die Zahl der stationären Behandlungen wegen Hautkrebs ist laut Statistischem Bundesamt binnen 20 Jahren um fast 88 Prozent angestiegen. Vor allem heller Hautkrebs hat zugenommen.

Grafik des Tages

Quelle: ZDF/iStock

Weitere Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Quelle: dpa

Fast 100 Jahre lang wurde um historisch wertvolle Kunstgegenstände gestritten: Jetzt haben sich Bund sowie die Länder Berlin und Brandenburg mit dem Haus Hohenzollern geeinigt - die Stücke können in den entsprechenden Museen bleiben, hieß es. Besucher können sie also weiter in den öffentlichen Sammlungen sehen.

Streaming-Tipps für den Feierabend

Drogen, Sex, Glücksspiel - für einen Agenten ein bequemer Zugang zu Personen, die hier anfällig sind. Offenbar gilt das auch für Elon Musk. Der soll - wie PayPal-Gründer Peter Thiel - Ziel des russischen Geheimdienstes gewesen sein. Schließlich habe es sogar ein Treffen mit Putin gegeben, berichtet der ehemalige FBI-Agent Jonathan Buma im ZDF.

Die Dokumentation " Putins Helfer - Trump, Musk und der Kreml " beleuchtet die Schachzüge aus Moskau und deckt mögliche Zusammenhänge auf - spannender als jeder Agententhriller. (ZDFzeit, Doku, 44 Minuten)

13.05.2025 | 43:53 min

Ein Wahlkampf auf Speed, Frontalangriffe und eine bröckelnde Brandmauer: Die fünfteilige Dokumentationsreihe " Inside CDU " spielt im innersten Machtzentrum der Union. Fünf Monate lang war die Kamera im Wahlkampf dabei, nah dran an Entscheidungen und Entscheidern (ZDF, Dokumentation, je 35 Minuten).

02.05.2025 | 33:02 min

