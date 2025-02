Update am Morgen: Wie Trump die Welt verändert

Guten Morgen,

"Die Welt da draußen wartet nicht auf uns!" Der Grund, warum Friedrich Merz schnelle Koalitionsverhandlungen fordert, ist offensichtlich. Jahrzehntelang geltende Gewissheiten fegt Donald Trump quasi handstreichartig weg. Mein Kollege Gert Anhalt schlug für das auslandsjournal spezial heute Abend deshalb schon den Titel vor: "Weltordnung zertrumpelt".

Er hat sich zwar letztendlich nicht durchgesetzt, doch der Inhalt bleibt: Unsere Korrespondenten versuchen zu fassen, was es heißt, wenn US-Vizepräsident J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz sagt: "There's a new sheriff in town!" Wenn Donald Trump auf einmal den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj als "Diktator" bezeichnet und die USA am dritten Jahrestag des Krieges in der Ukraine eine UN-Resolution durchsetzen, die nicht Russland als Aggressor benennt.

"All das, was da passiert, ist rational nicht nachzuvollziehen. Das Schicksal des ganzen Landes wird hier zur Disposition gestellt", sagt Dmytro, den ZDF-Korrespondentin Katrin Eigendorf in Kiew auf dem Weg in die Kirche trifft. "Das einzig Hoffnungsvolle, das man in diesen Trump-Aktionen sehen kann, ist, dass es Europa aufwecken und vereinen wird", ergänzt Serhii.

24.02.2025 | 8:02 min

Wirklich? Schafft Europa eine gemeinsame Antwort auf Donald Trump? Auf den vielleicht drohenden Verlust von Sicherheitsgarantien durch die USA? ZDF-Korrespondent Ulf Röller, der gerade EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei ihrem Besuch in Kiew begleitet hat, berichtet im "auslandsjournal" über die Brüsseler Perspektive. Unser Skandinavien-Korrespondent Henner Hebestreit war auf Grönland. Die größte Insel der Welt, die Trump zu einem Teil der USA machen will. "Wir sind an einem entscheidenden Punkt in unserer Geschichte", sagt dazu Juno Berthelsen von der Partei Naleraq, die sich für die Unabhängigkeit Grönlands einsetzt.

Und natürlich blicken wir auch in die USA selbst. Auch dort werden schließlich rabiat Gewissheiten und Behörden zertrümmert. "Wie Trump die Welt verändert" heißt nun unser auslandsjournal heute Abend um 22.15 Uhr. Fortsetzung folgt - nur das scheint weiter gewiss.

Kommen Sie trotz allem zuversichtlich durch den Tag!

Antje Pieper, auslandsjournal-Moderatorin und stellvertretende Leiterin der ZDF-Politikredaktion

Was heute noch wichtig ist

Klingbeil stellt sich in SPD-Fraktion zur Wahl: Die neue und deutlich geschrumpfte SPD-Bundestagsfraktion wählt den Nachfolger ihres bisherigen Vorsitzenden Rolf Mützenich - er hatte nach der Wahlschlappe seinen Rückzug angekündigt. Einziger Kandidat ist SPD-Co-Parteichef Lars Klingbeil. Der 47-Jährige fordert einen "Generationenwechsel". Er soll eine führende Rolle in den Gesprächen mit der Union über eine Regierungsbildung spielen.

G20-Finanzministertreffen in Kapstadt: Konkrete Vereinbarungen werden nicht erwartet, weil die US-Regierung wenig von internationalen Organisationen hält. Auch US-Finanzminister Scott Bessent hat bereits abgesagt. In Kapstadt treffen sich die Finanzminister und Notenbankchefs der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer. Bundesfinanzminister Jörg Kukies reist an - aber auch nur am Mittwoch, dem ersten der beiden Haupttage.

Urteil im Nizza-Terrorprozess: Dem 25-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, 2020 in der Basilika von Nizza drei Menschen erstochen und sieben weitere schwer verletzt zu haben: Im Prozess um den islamistisch motivierten Dreifachmord wird heute in Paris das Urteil erwartet. Der angeklagte Tunesier hatte am Montag überraschend ein Geständnis abgelegt.

Azubi-Streik im öffentlichen Dienst: Die Gewerkschaft Verdi ruft die Nachwuchskräfte im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen zu Streiks auf. Betroffen sind verschiedene Bereiche wie Gesundheitswesen, Verwaltung, Sozial- und Erziehungsdienst oder Sparkassen.

DFB-Pokal

Drittligist Arminia Bielefeld schreckt auch vor Werder Bremen nicht zurück und steht nach dem 2:1 im Halbfinale des DFB-Pokals . Die Highlights mit dem Live-Kommentar von Martin Schneider:

25.02.2025 | 5:42 min

Im letzten Pokal-Viertelfinale will Leipzig sich am Abend für die Rekord-Heimniederlage gegen Wolfsburg revanchieren und ins Halbfinale einziehen. In der Liga hatte Wolfsburg Ende November 5:1 bei den Sachsen gewonnen, die in der Fußball-Bundesliga zu Hause noch nie so hoch verloren hatten. Anpfiff ist um 20:45 Uhr - hier im Liveticker

Weitere Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Handgeklopftes Schnitzel, saftiges Gulasch, prickelndes Pils: Der Eurocity von Prag nach Kiel ist eine kulinarische Legende auf Gleisen. Der Klassiker: Lendenbraten mit Knödel. Doch der alte Speisewagen ist in die Jahre gekommen und fährt nur noch bis Sommer. Schluss mit Nostalgie im Knödelexpress, auch das Schnitzel verschwindet von der Karte. Und wo ist nun der Lichtblick? Die tschechische Bahn verspricht: Den Lendenbraten und das frisch Gezapfte wird es auch im neuen Bistrowagen geben.

25.02.2025 | 1:54 min

Gesagt

Ich hab' immer noch Lust, eine zu essen. „ Brigitte Grothum über Currywurst

Auf der Bühne, wo sonst, feiert sie ihren 90. Geburtstag: Im Berliner Schlossparktheater spielt Brigitte Grothum am Abend die Premiere der Komödie "Oma Trick". Bekannt wurde die Theaterschauspielerin aber vor allem als eine der "Drei Damen vom Grill". 140 Folgen lang stand sie an der Seite von Brigitte Mira und Gabriele Schramm in dem Berliner Imbisswagen.

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 26.02.2025 | 1:46 min

So wird das Wetter heute

Von Südwesten her kräftiger Regen, der nach Nordosten abzieht, oberhalb von 800 Metern Schnee. Nachmittags von Westen her freundlicher. Die Höchstwerte liegen bei 4 bis 11 Grad. In den nächsten Tagen sehr wechselhaft, zum Wochenende ruhiger und etwas kühler.

