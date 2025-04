Update am Morgen: Trumps Zölle und Putins Kampf im Eis

Update am Morgen

Guten Morgen,

wenn Sie Karikaturistin sind oder ein Händchen für Memes haben, könnte das Ihr Tag werden. Wenn Donald Trump seine Ankündigung wahr macht und erneut drastische Zollerhöhungen gegen zahlreiche Länder verhängt, sorgt er mal wieder für drastische Meldungen, die wichtige Handelspartner der USA zu Gegenmaßnahmen treiben und die Börsen in Aufruhr versetzen. In New York reagierten die Aktienkurse schon gestern empfindlich, und die EU diskutiert bereits, wie hart sie zurückschlagen kann. Gut für die Wirtschaft, da sind sich alle außer echten Trump-Fans einig, ist nichts davon.

Warum Trump festhält an seinem Markenzeichen der permanenten Verunsicherung anderer, muss sich der Rest der Welt derzeit fast täglich fragen. Wer ein paar kluge Gedanken dazu hören und nachher etwas besser das Phänomen Trump und dessen Auswirkungen verstehen möchte, kann sich ja mal in diesen Podcast reinklicken. Katrin Eigendorf, Elmar Theveßen und Ulf Röller sortieren darin den wöchentlichen Wahnsinn aus dem Weißen Haus. Die jüngste Folge ist gerade online:

01.04.2025 | 49:19 min

Inhalte gibt es genug für die kommenden Wochen. Auch, weil der US-Präsident in seiner Königsdisziplin, der maximalen Konfrontation, mindestens einen begeisterten Gegenspieler hat: Wladimir Putin hat beim Arktis Forum in Murmansk wahrscheinlich die friedlichen Absichten Russlands beim Zugriff auf die Ressourcen der vermehrt eisfreien Region betont. Doch der Kampf um die Arktis ist, wie unser Russland-Korrespondent Armin Coerper für das ZDF-auslandsjournal in Murmansk beobachtet hat, längst real.

Ein kleiner Lichtblick: Auch heute werden uns sicher ein paar Memes und Karikaturen dabei helfen, all das wenigstens mit einem Rest von Humor zu verarbeiten.

Shakuntala Banerjee, Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Baerbock auf Abschiedstournee in der Ukraine: Annalena Baerbock wird bald keine Außenministerin mehr sein. Sie war es sehr gerne. Beim Abschiedsbesuch in Kiew reiste auch Wehmut mit.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Was heute noch wichtig ist

Polizeiliche Kriminalstatistik 2024: In Berlin werden heute die Zahlen aus der polizeilichen Kriminalstatistik für das vergangene Jahr vorgestellt. Anwesend sein werden unter anderem die geschäftsführende Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und der Präsident des Bundeskriminalamtes Holger Münch.

Verkehrsministerkonferenz in Nürnberg: Die Verkehrsminister der Bundesländer tagen in der Regel zweimal im Jahr. Unter anderem könnte heute die Zukunft des Deutschlandtickets debattiert werden.

Einreisegenehmigung für Großbritannien: Reisende nach Großbritannien brauchen ab heute eine digitale Einreiseerlaubnis. Das System mit dem Namen ETA ist angelehnt an das für die USA verwendete ESTA-System. Mit der Erlaubnis können sich Reisende bis zu sechs Monate in Großbritannien aufhalten. Es bleibt zwei Jahre lang gültig, mit beliebig vielen Einreisen.

Fußball-Highlights

Im Halbfinale des DFB-Pokals hat Drittligist Arminia Bielefeld den amtierenden deutschen Meister Bayer Leverkusen besiegt. Bielefeld ist der vierte Drittligist, dem der Finaleinzug gelingt.

Arminia Bielefeld steht im Pokalfinale. Der Drittligist schafft gegen Bayer Leverkusen die Sensation und gewinnt mit 2:1 - und das, man mag es kaum glauben, völlig verdient. 01.04.2025 | 5:46 min

Heute Abend treffen der VfB Stuttgart und RB Leipzig im zweiten DFB-Pokal Halbfinale aufeinander. Sie sehen das Spiel live im Stream oder im TV im ZDF um 20:15 Uhr. Selbstverständlich gibt es nach Abpfiff auch die Highlights in unserer Zusammenfassung

Zahl des Tages

7,9 Millionen Menschen in Deutschland galten zum Jahresende 2023 als schwerbehindert. Die Zahlen stammen vom Statistischen Bundesamt. Als schwerbehindert gelten Personen, denen ein Behinderungsgrad von mindestens 50 zuerkannt wurde und die einen entsprechenden gültigen Ausweis haben. In Berlin beginnt heute der Weltgipfel für Menschen mit Behinderungen, an dem unter anderen auch Olaf Scholz teilnehmen wird.

Gesagt

Vor 20 Jahren starb Papst Johannes Paul II. Karol Wojtyła wurde in Wadowice geboren, und war der erste Papst polnischer Staatsangehörigkeit. Neben seinem Wirken als katholisches Oberhaupt wird ihm auch eine Rolle bei der Beendigung des Sozialismus' in seinem Heimatland zugeschrieben.

Es gibt keine Freiheit ohne Liebe. Der Mensch ist zur Freiheit berufen. „ Papst Johannes Paul II.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 02.04.2025 | 2:33 min

So wird das Wetter heute

Am Mittwoch gibt es im Norden und Westen viel Sonne. Sonst ist es wechselnd bewölkt, aber es bleibt trocken. Bei einem starken und böigen Ostwind liegt die Höchsttemperatur bei 12 bis 19 Grad.

Zusammengestellt von Anna Grösch