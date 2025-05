Update am Abend: Zolldeal und Wohnungen gesucht

In der Comedyserie "Tschappel" steht Carlo Brenner kurz vor einem heiß ersehnten und lange ersparten "Work-&-Travel"-Jahr in Australien. Davon erhofft er sich all das, was ihm die schwäbische Provinz bisher vorenthielt: Surfen, Sex und Selbstbestimmung. Doch der Traum zerplatzt, als er in der Nacht des Abiballs den geliebten Oldtimer seines Vaters Rainer zu Schrott fährt. (8 Folgen je 25 Minuten)