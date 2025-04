Update am Abend: Zölle, Zinsen, Zertifikate

Update am Abend

Guten Abend,

die heimische Industrie stärken, mehr einnehmen, Bürgerinnen und Bürger mit Steuersenkungen entlasten und nebenbei noch Amerika great again machen. Das alles und noch viel mehr versprach US-Präsident Donald Trump im Wahlkampf, wenn er denn dann König - Verzeihung - Präsident, der USA wär'.

Geht Trumps Strategie auf?

Nun ist es soweit und ob sich seine Versprechungen erfüllen werden, ist fraglich. Denn Trumps Experimente mit der Zollpolitik der Vereinigten Staaten werden nicht nur im Ausland kritisch gesehen. US-Notenbankchef Jerome Powell sieht Anzeichen für die Verlangsamung der US-amerikanischen Wirtschaft im ersten Quartal. Außerdem warnt er vor dem genauen Gegenteil dessen, was Trump den Wählerinnen und Wählern versprochen hat: Er befürchtet eine durch die Zollpolitik steigende Inflation.

Der weltgrößte Aluminium-Konzern Alcoa hat außerdem bekanntgegeben, seine Produktion in den USA vorerst nicht hochfahren zu wollen - trotz der Zölle auf Aluminiumprodukte. Firmenchef William Oplinger traf dazu in einer Telefonkonferenz mit Analysten eine ziemlich deutliche Aussage: Es sei schwierig, eine solche Entscheidung auf Basis von Zöllen zu treffen, die sich wieder ändern könnten. Ob Amerika also demnächst great again wird, bleibt abzuwarten. Die Wirtschaft und der Rest der Welt warten gespannt.

Und wie sieht es mit der Wirtschaft im Euroraum aus?

Die Folgen von Trumps Zollspirale sind noch schwer abzuschätzen. Auch deshalb hat die EZB heute den Leitzins - zum siebten Mal in Folge - erneut gesenkt. Er liegt nun bei 2,25 Prozent.

Weicht die Regierung in spe Klimaziele durch die Hintertür auf?

Laut Koalitionsvertrag will Schwarz-Rot CO2-Einsparungen durch Projekte im Ausland erreichen. Das machte viele skeptisch: Denn in der Vergangenheit entpuppte der Handel mit Klimazertifikaten sich oft als Greenwashing oder direkt als schlichter Betrug. Das Misstrauen in der Klimapolitik ist daher groß.

Wie schätzen Experten die Absätze dazu im neuen Koalitionsvertrag ein?

Auf dem Papier sieht das erstmal schön aus und da muss man sagen, da hat sich jemand Mühe gegeben diese Öffnung robust auszugestalten, aber der Teufel liegt natürlich im Detail. „ Christof Arens, Wuppertal Institut

Worauf es bei Kooperationen für den Klimaschutz genau ankommt und ob solche Geschäfte wirklich sinnvoll sind, lesen Sie hier:

Schafft die Eintracht es in die nächste Europapokal-Runde?

Eintracht Frankfurt hat heute Abend gute Chancen, als letztes verbliebenes deutsches Team im Europapokal weiterzukommen. In der Europa League geht es um 21 Uhr zu Hause gegen Tottenham Hotspur, das auf seinen verletzten Kapitän Heung-Min Son verzichten muss. Das Hinspiel endete unentschieden mit einem 1:1.

Weitere Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Quelle: dpa/Patrick Pleul

Spektakuläres Naturschauspiel am Himmel über Brandenburg in der vergangenen Nacht: Dank der aktuell starken Sonnenaktivität konnte man an einigen Orten bunte Polarlichter beobachten.

Zahl des Tages

Quelle: iStock/Portra

Haben Sie vor, morgen zu fasten? Die Mehrheit der Menschen in Deutschland jedenfalls nicht. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov fasten 65 Prozent nicht. Für Katholikinnen und Katholiken gilt der Tag der Kreuzigung Jesu traditionell als strenger Fastentag, an dem nur eine Hauptmahlzeit zu sich genommen wird.

Und damit: Ein schönes Osterwochenende!

Die gesamte ZDFheute-Redaktion wünscht Ihnen schöne Feiertage und frohe Ostern. Wie das Wetter am langen Wochenende wird, lesen Sie hier:

