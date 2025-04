Update am Abend: EU und Börsen reagieren auf Trumps Zölle

Guten Abend,

ich habe heute Morgen nur ganz kurz und nur mit einem Auge auf meine ETFs geschaut und dann die App ganz schnell wieder geschlossen. Nach US-Präsident Donald Trumps neuen Zöllen geht das wahrscheinlich vielen so, die Unternehmensanteile haben. Hoffnung gibt aber immerhin die EU, die Trump einen Deal anbietet.

Dax bricht ein

Der Deutsche Aktienindex ist zum Wochenbeginn am Morgen um rund zehn Prozent abgestürzt - und das, nachdem er vergangene Woche schon gefallen war. Manche Dienste von Online-Brokern standen zudem nicht zur Verfügung, wie ZDF-Börsenexpertin Sina Mainitz berichtet.

"Donald Trumps Politik ist nicht planbar für Unternehmer", sagt Mainitz. Trump reiße die komplette Wirtschaftswelt in die Ungewissheit.

An anderen europäischen und an asiatischen Börsen sieht es ähnlich aus. Auch die US-Börse startete mit einer Talfahrt. Und es könnte so weitergehen: Marktbeobachter rechnen weiter mit größeren Kursschwankungen, solange noch nicht klar ist, welche konkrete Folgen die Zölle haben und wie andere Länder reagieren. Aber ZDF-Börsenexpertin Mainitz hat Hoffnung: "Wir wissen, nach jedem Crash geht es auch wieder bergauf."