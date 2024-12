Update am Morgen:Vom Tünkram und seinen Folgen 

manchmal gibt es sie doch noch, die ehrlichen, unverstellten Momente in der Politik. Montag war so ein Tag, als Olaf Scholz und Friedrich Merz im heute journal preisgaben, was sie voneinander halten. Der eine bescheinigte dem Oppositionsführer ("Fritze Merz"), gerne "Tünkram" zu reden, der andere verbat sich, dass ihn der Kanzler "in dieser Art und Weise persönlich bezeichnet und angreift".