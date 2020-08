Es sind alamierende Zahlen: Die Zahl der Fälle, in denen Frauen Opfer von Gewalt werden, steigt während der Corona-Pandemie fast überall auf der Welt, auch in Deutschland. Besonders alarmierend aber ist die Lage in der Türkei. 474 Frauen wurden dort im letzten Jahr getötet, meist von Partnern oder Ehemännern.