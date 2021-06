Am Mittwoch gibt es in der Nordhälfte einen Mix aus Sonne und mal mehr, mal weniger Wolken und auch einzelnen Schauern. In der Südhälfte scheint die Sonne von einem blauen Himmel. Im Tagesverlauf bilden sich jedoch im Südwesten und auch im Osten teils kräftige Gewitter mit Hagel und Sturmböen. Die Temperaturen erreichen sommerliche 20 bis 28 Grad, an den Küsten wird es etwas kühler mit 17 Grad.