Update am Morgen: Der Tag nach dem TV-Duell

Guten Morgen,

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diese Woche, einen kühlen Kopf und genug Kraft, sich für Ihre Wahlentscheidung am übernächsten Sonntag zu informieren.

KI-Gipfel in Paris : Topmanager aus der Tech-Branche, mehrere Staats- und Regierungschefs sowie Behördenvertreter aus fast 100 Staaten kommen heute in Paris zum Thema KI zusammen. Auf dem zweitägigen Artificial Intelligence Action Summit geht es unter anderem um die Frage, wie der wachsende Energiehunger der weltweit aus dem Boden schießenden KI-Rechenzentren gestillt werden kann. Außerdem könnte ein Fonds aufgelegt werden, um weltweit KI-Projekte zu fördern.

In der "New York Post" spricht sich US-Präsident Donald Trump nicht dafür aus, Prinz Harry aus dem Land zu werfen. Stattdessen wettert er gegen Herzogin Meghan. Aktuell befinden sich Harry und Meghan in einem Rechtsstreit mit der Heritage Foundation in den USA. Es geht um die Einwanderungsunterlagen von Harry.