Was ein Blick über den Ozean zeigt: In der Profi-Football-Liga hat sich erstmals ein Spieler als schwul geoutet. Carl Nassib schrieb auf Instagram: "Ich fühle mich endlich wohl damit, es loszuwerden." Und dafür kam Unterstützung von allen Seiten - auch vom Liga-Chef Roger Goodell. Er schrieb: "Die NFL-Familie ist stolz auf Carl". Ein solches Stolz-Sein und damit ein helles, buntes Licht vom Fußball aus in die Welt zu setzen - diese Chance hat die UEFA mit ihrer Entscheidung verpasst.