Alles ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Aber das schert den Kremlherrscher ja einen Teufel; lieber agitiert er gegen den Westen, verdreht Fakten, versteigt sich in Verschwörungsmythen. Die Ukraine will nicht auf ihre Gebiete verzichten. Auch stellte sie heute den Antrag auf einen beschleunigten Nato-Beitritt. Was bedeutet das alles für den Krieg in der Ukraine? Wir haben es versucht, in einen Überblick zu bündeln.