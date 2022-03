15 Atomreaktoren an vier Standorten befinden sich aktuell noch auf dem Gebiet der Ukraine. Zumindest die Anlage in Saporischschja ist so gesichert, dass sie selbst einem Flugzeugabsturz standhalten soll. Nach UN-Angaben ist bislang keine radioaktive Strahlung in dem Kraftwerk ausgetreten. Trotzdem bleibt die Frage: Wie sicher sind die Anlagen in der Ukraine? Mein Kollege Jan Schneider hat Expertenmeinungen ausgewertet und aufgeschrieben, welche Gefahr von den AKW in der Ukraine ausgeht.