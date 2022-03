In Mariupol finde ein Völkermord statt, so Selenskyjs Sicherheitsberater: Jeden Tag würden Zivilistinnen und Zivilisten getroffen, so Ihor Showkwa im ZDF. Besonders schlimm sei die Lage in Mariupol, wo die Menschen von russischen Truppen eingeschlossen sind. Die Ereignisse des Tages finden Sie zusammengefasst in unserem Übersichtsartikel. Die aktuellen Ereignisse, stets aktualisiert, können Sie unserem Liveblog nachlesen.