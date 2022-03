Bei einem russischen Luftangriff auf Kiew wurde am Dienstag der Fernsehturm stark beschädigt, es gab mindestens fünf Tote. Der Turm steht in der Nähe der Schlucht von Babyn Jar und der Gedenkstätte an ein dort von der Wehrmacht verübtes Massaker an jüdischen Ukrainern im Zweiten Weltkrieg. In der Schlucht Babyn Jar erschossen SS-Kommandos am 29. und 30. September 1941 mehr als 33.000 ukrainische Juden. Bis 1943 wurden in dem Gebiet bis zu 100.000 Menschen getötet - Juden, Roma und sowjetische Kriegsgefangene. [Hier geht es zum Originaltweet von Dmytro Kuleba.]