2,032 Euro: So viel hat am Montag ein Liter Diesel im Durchschnitt in Deutschland gekostet - so viel wie noch nie. Das meldet der ADAC. Zum ersten Mal liegen die Spritpreise über zwei Euro, denn der Krieg in der Ukraine treibt auch hierzulande die Preise. Auch ein Liter Superbenzin der Sorte E10 ist so teuer wie nie mit 2,008 Euro je Liter.