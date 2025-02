Update am Abend: Ein Treffen in Riad und Europas Antwort

US-Präsident Donald Trump prescht zurzeit mit hohem Tempo vor, möchte den Ukraine-Krieg schnell beenden - ohne die Europäer dabei mit an Bord zu holen. Auch der russische Außenminister Sergej Lawrow will sie nicht dabei haben: "Ich weiß nicht, was sie am Verhandlungstisch zu suchen haben", sagte er vor seinem ersten Treffen mit US-Kollege Marco Rubio in Saudi-Arabien am morgigen Dienstag.