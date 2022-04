Wie geht es nun also weiter? Das hängt davon ab, ob sich die Menschen weiterhin rücksichtsvoll und vorsichtig verhielten, so das RKI. Außerdem müsse man sehen, wie sich die Zahl der Kontakte sich entwickelt. Ein echter "Freedom Day" wäre zwar schön gewesen. Am Anfang der Pandemie, während Lockdowns und Ausgangssperren, sehnten schließlich fast alle den Tag herbei an dem "das alles wieder zu Ende ist". Doch die erhoffte Unbeschwertheit gibt die Situation leider nicht her.