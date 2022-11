Update am Morgen : Kälte als Kriegswaffe

Wenn sie Strom hat, spricht es sich schnell herum. Dann kommen viele in den Laden, oft nur, weil sie eine funktionierende Steckdose für ihr Handy brauchen. So wie Stammkunde Yuri, der Angst hat, dass es noch kälter wird. "Im Fernsehen sagen sie, wir sollen uns Heizlüfter kaufen, aber es gibt ja kaum Strom, dann raten sie uns, einen Ofen zu beschaffen, aber wo soll ich in meiner Wohnung einen Ofen hinstellen? Das geht nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll, wir werden uns wohl dick anziehen und uns unter die Bettdecke verkriechen." Dunkelheit und Kälte – Alltag in der Ukraine im Kriegswinter 2022/2023.