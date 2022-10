Update am Abend : Ein neuer Verbündeter für die Ukraine?

In der Thriller-Serie "Vigil - Tod auf hoher See" ermittelt Amy Silva (Suranne Jones) in einem Todesfall an Bord des Atom-U-Boots "Vigil". Da das U-Boot der Royal Navy aus Gründen der nationalen Sicherheit nicht stoppen darf, muss sich Amy auf das Boot abseilen. In der düsteren Tiefe der See beginnt ihre Suche nach der Wahrheit. (6 Folgen a ca. 55 Min., jeden Dienstag zwei neue Folgen, FSK 12-16, verfügbar bis 16.11.2022)