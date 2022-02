Eskalation im Russland-Ukraine-Konflikt: Russlands Präsident Putin hat die selbst ernannten "Volksrepubliken" Luhansk und Donezk in der Ostukraine als unabhängig anerkannt. Er ordnete die Entsendung von russischen Truppen in die Region an. Die EU und die USA kündigen Sanktionen an, Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wirft Putin einen Bruch des Völkerrechts vor. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat sich in einer kurzfristig anberaumten Dringlichkeitssitzung mit der jüngsten Eskalation befasst. Aktuelle Entwicklungen in unserem Liveblog.