Rechtlich ist das vielen Bundesländern zu unsicher. In Bayern laufen die Corona-Maßnahmen am Sonntag aus, wie die Staatskanzlei mitteilt. So wohl auch in Berlin, Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg. Empfehlungen für Mindestabstand und Maskenpflicht in Innenräumen gibt es trotzdem, wie der bayerische Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) mitteilte.