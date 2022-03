Der russische Journalist Dmitri Muratow will seine Friedensnobelpreis-Medaille versteigern - der Gewinn soll Verletzten und Kindern in der Ukraine zugutekommen. Das kündigte er in der Zeitung "Nowaja Gaseta" an. Schon nach seinem Nobelpreisgewinn im vergangenen Jahr gab er an, das Preisgeld für unabhängige Medien, ein Hospiz in Moskau und kranken Kindern zu spenden.