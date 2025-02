Update am Morgen: Liebe im Krieg

Update am Morgen

fast drei Jahre. So lange dauert der brutale russische Angriffskrieg jetzt schon. Und jetzt forcieren die USA Friedensgespräche mit Russland, aber womöglich ohne die Ukraine . Es dürfe keinen "Diktatfrieden" geben, sagte Bundeskanzler Scholz dazu auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Überhaupt redet die Politik in diesen Tagen viel von Frieden.

Was aber ist mit den Menschen in der Ukraine, die den Krieg unmittelbar erleben und die jeden Tag befürchten müssen, dass sie ihn nicht überleben? Was ist mit ihren Angehörigen, die zwar fern der Heimat in Sicherheit sind, aber sich jeden Tag sorgen? Sicher sehnen sie sich alle inständig nach Frieden - aber wollen sie ihn auch um jeden Preis?

In Paris beriet Bundeskanzler Scholz auf einem Sondergipfel mit weiteren europäischen Staats- und Regierungschefs über die Zukunft der Ukraine und die Rolle Europas. 17.02.2025 | 2:35 min

Mehr als eine Million Menschen - überwiegend Frauen und Kinder - flohen bisher vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland, während vor allem Männer blieben, um an der Front zu kämpfen. ZDF frontal hat ihren Umgang mit Trennung, ihren Kampf um die Liebe und ihre Hoffnung auf Frieden, ein Wiedersehen und eine gemeinsame Zukunft begleitet. Herausgekommen - auch aus dem Schützengraben - ist eine Art Videotagebuch des Krieges.

Den beschreibt Andrey, der sich gleich nach der russischen Invasion freiwillig zur Territorialverteidigung gemeldet hatte, so: "Der Krieg reißt nieder, er löscht jegliche Menschlichkeit aus. Es gibt Hoffnung, aber du kannst nichts planen. Es ist ein Gefühl der Ungewissheit. Familien zerbrechen. Alles zerbricht."

Seine Frau Tetjana ist mit der Tochter nach Deutschland geflohen, hat sich in Meißen ein neues Leben aufgebaut, eine Massagepraxis eröffnet - und denkt, das zeigt ihr Tagebuch, doch immer wieder an den Tod. "Das in Worte zu fassen, ist fast unmöglich, denn der ganze Schmerz, alle Emotionen bleiben tief im Inneren. Es ist einfach eine ständige Müdigkeit, es ist einfach eine innere Leere."

Das Sterben soll unbedingt ein Ende haben, heißt es im Videotagebuch. Aber Frieden wäre dafür ein zu großes Wort, denn viele Familien bleiben zerstört. Trotzdem hat Tetjana eine positive Botschaft. Der Krieg habe sein Ziel nicht erreicht, sagt sie: "Meine Liebe zu meinem Mann Andrey ist stärker geworden."

Ilka Brecht, Moderatorin und Leiterin des ZDF-Magazins frontal

Was im Ukraine-Krieg passiert

Den Gipfel und die Diskussion um Friedenstruppen ordnet Nicolai von Ondarza von der Stiftung Wissenschaft und Politik ein:

Rubio trifft Lawrow: US-Außenminister Marco Rubio trifft heute erstmals mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow in Saudi-Arabien zu Gesprächen zusammen. Es gehe um eine Vorbereitung möglicher Verhandlungen zur Lösung des Ukraine-Konflikts und eines Treffens der Präsidenten beider Länder, teilte der Kreml mit. US-Außenminister Marco Rubio trifft heute erstmals mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow in Saudi-Arabien zu Gesprächen zusammen. Es gehe um eine Vorbereitung möglicher Verhandlungen zur Lösung des Ukraine-Konflikts und eines Treffens der Präsidenten beider Länder, teilte der Kreml mit. Lawrow ist bereits in Riad eingetroffen

Was heute sonst noch wichtig ist

Staatsakt für Horst Köhler: Mit einem Staatsakt verabschiedet sich die Bundesrepublik heute vom früheren Bundespräsidenten Horst Köhler. Davor ist um 10 Uhr ein Trauergottesdienst im Berliner Dom geplant. Köhler war am 1. Februar im Alter von 81 Jahren gestorben. Er war von 2004 bis zu seinem Rücktritt 2010 der neunte Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland.

Tarifverhandlungen für öffentlichen Dienst gehen weiter: In den Verhandlungen für die zweieinhalb Millionen angestellten Beschäftigten von Bund und Kommunen ist eine Annäherung noch nicht in Sicht. Die Gewerkschaft Verdi bekräftigte ihre Forderung nach einer Einkommensverbesserung von insgesamt acht Prozent, monatlich jedoch mindestens 350 Euro mehr. Sollte keine Einigung erzielt werden, drohte die Gewerkschaft bereits mit Streiks "in größerem Maß".

Deutschland vor der Wahl

Bürger befragen Kanzlerkandidaten: Die Kanzlerkandidaten von SPD, Union, Grünen und AfD haben sich abermals den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern gestellt. Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) waren sich in der "Wahlarena" der ARD einig, dass in einem künftigen Bundeskabinett kein Platz für sie beide sei.

Zahl des Tages

In keinem anderen Land gibt es so viele Organspenden wie in Spanien. Im vergangenen Jahr wurden 6.464 Transplantationen durchgeführt - eine Rate von 132,8 Transplantationen pro eine Million Einwohner.

Ein Lichtblick

"Das Erste, was ich dachte, war: Mist, sie wird doch nicht im Flugzeug entbinden?" - Das sagt eine Flugbegleiterin über den wohl ungewöhnlichsten Tag ihrer Berufslaufbahn. Denn genau das passierte: Eine Frau bekam weit über den Wolken ein Baby auf dem Flug von Dakar nach Brüssel. Der Pilot drehte zwar noch um, aber die Zeit reichte nicht mehr. Mutter und Kind haben die Geburt gut überstanden.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

So wird das Wetter heute

Am Dienstag scheint verbreitet die Sonne. Nur im Südwesten sind hohe Wolkenfelder unterwegs bei höchsten Temperaturen zwischen minus 6 und plus 3 Grad.

