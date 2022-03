All das ist schwer vergleichbar und nichts miteinander gleichzusetzen. Die Methode des sogenannten "Shock-and-Awe"-Angriffs, um durch "Schrecken und Furcht" die Kampfmoral der Angegriffenen zügig zu brechen, ist Putin in der Ukraine bislang nicht gelungen. Was es den in Brüssel zusammengekommenen Westmächten nicht leichter macht, die quälende Frage zu beantworten: Was können wir tun?