"Was in Deutschland aber keinen interessiert hat", sagt Monika Jung, die vor 30 Jahren als eine der ersten deutschen Journalistinnen aus der Ukraine berichtete. Was schwer war, weil hierzulande "Russland first" gegolten habe. Jung, die in London promovierte über Kiews Abgabe der Atomwaffen von 1994, hat immer wieder auf die wackelige Sicherheitslage hingewiesen und vor einem drohenden Krieg gewarnt. Vergeblich.