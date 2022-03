Licht aus als Zeichen für den Klimaschutz - am Samstag werden um 20:30 Uhr die Beleuchtungen von bekannten Bauwerken weltweit für eine Stunde ausgeknipst. Dieses Jahr machen in Deutschland laut Umweltorganisation WWF erstmals mehr als 600 Städte und Gemeinden mit - ein Rekord. Mit dabei sind beispielsweise das Brandenburger Tor, der Kölner Dom, das Empire State Building in New York und das Opernhaus in Sydney.