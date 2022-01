Blitzschnell perfektioniert hat das gerade die Bundesregierung: Unsere Verbündeten schauen mit zunehmendem Befremden auf die deutsche Haltung im Russland-Ukraine-Konflikt, die deutsche Botschafterin in Washington funkt "Berlin, wir haben ein Problem". Dass Berlin Helme liefert statt Waffen, wird selbst in den USA als schlechter Witz gesehen. Abgeordnete in Kiew schreiben einen Brandbrief und zitieren Martin Luther King: "Am Ende werden wir uns nicht an die Worte unserer Feinde erinnern, sondern an das Schweigen unserer Freunde."