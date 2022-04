Vergangene Woche lavierte sich Kanzler Olaf Scholz (SPD) noch um eine Entscheidung herum, sprach dagegen von zusätzlichen finanziellen Hilfen für Kiew. Heute nun hat Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) beim Ukraine-Treffen in Ramstein verkündet: In einem Ringtausch mit Partnern in Osteuropa erhält die Ukraine Gerät aus sowjetischer Produktion, das dort auch sofort bedient werden kann. Außerdem will "Deutschland die Lieferung von Gepard-Luftabwehrpanzern an die Ukraine ermöglichen", so Lambrecht.