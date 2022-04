Update am Abend : Wege aus der Abhängigkeit von Russland

Wege aus der Arbeitslosigkeit: Wer schon lange arbeitslos ist, findet nur schwer wieder einen Job. Die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt ist groß. Doch es gibt neue Wege, die zurück in die Arbeitswelt führen. In Oldenburg hat das Jobcenter etwa ein Projekt aus der Taufe gehoben, das sich vor allem um Langzeitarbeitslose kümmert. Auf einem eigens angemieteten Bauernhof erhalten sie eine neue Perspektive. Einen anderen Ansatz verfolgt Arbeitsmarkt-Visionär Sven Hergovich in Wien. Der 33-jährige Chef des Arbeitsmarktservice (AMS) Niederösterreich hat ein ehrgeiziges Ziel: Er möchte Langzeitarbeitslosigkeit abschaffen. Über diese und weitere Ansätze berichtet die plan b-Doku "Zurück in den Job - Wege aus der Arbeitslosigkeit" am Samstag, 17.35 Uhr im TV und schon vorab in der Mediathek.