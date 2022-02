Kraft entfalten können aber hoffentlich die Proteste der Zivilgesellschaft in und außerhalb von Russland: Bei Demonstrationen gegen den Krieg wurden in Moskau am Freitag mehr als 400 Protestierende festgenommen. Auf der ganzen Welt gingen Demonstranten aus Solidarität auf die Straße, auch für heute sind in vielen Städten in Deutschland Demos angekündigt. Der russische Tennisprofi Andrej Rublew schrieb nach seinem Finaleinzug beim Turnier in Dubai "No War Please" ("Kein Krieg bitte") auf die Linse einer TV-Kamera.