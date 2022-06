Update am Morgen : Das Wohl der Ukrainer im Blick

Warum immer wieder so drastische Worte des ukrainischen Botschafters? Das habe ich ihn vor zwei Wochen in einem Moma-Interview gefragt. Er wolle die Menschen in Deutschland wachrütteln, er wolle mahnen, sagte Andrij Melnyk in unserer Sendung. Nach dem Live-Interview konnten wir noch ein paar Minuten ohne Kamera miteinander sprechen. Er habe große Angst, dass dieser Krieg bei uns in Vergessenheit gerät, sagte er. Daher immer wieder seine drastische Wortwahl.