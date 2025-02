Update am Abend: Lügenmärchen vereinen Putin und Trump

Guten Abend,

lügen, dass sich die Balken biegen - das können Donald Trump und Wladimir Putin ziemlich gut. Eine alternative und geschichtsverfälschende Sicht auf die Dinge vereint die beiden Präsidenten vor allem mit Blick auf die Ukraine. Die Motive des russischen Staatsoberhaupts beim Einmarsch in das unabhängige Nachbarland waren nur vorgeschoben und beinhalteten eine Täter-Opfer-Umkehr. Nun hat Trump die Putin'sche Rhetorik übernommen und teilt gegen Präsident Selenskyj aus. Er sei, so Trump, ein "Diktator" und selbst daran schuld, dass die Ukraine sich noch im Krieg mit Russland befinde. Ob Trump Putin im Gegenzug - wie einst ein Bundeskanzler Gerhard Schröder - für einen "lupenreinen Demokraten" hält? Man weiß es nicht.

Noch drei Tage bis zur Bundestagswahl

In etwas mehr als 72 Stunden kennen wir die ersten Prognosen der Bundestagswahl. Wenn Sie an der Briefwahl teilnehmen wollen, dann sollten Sie den Umschlag noch möglichst vor der heutigen Briefkastenleerung einwerfen, damit er sicher rechtzeitig ankommen - also unter Umständen JETZT. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann den Wahlzettel auch bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle abgeben. Die wichtigsten Infos dazu und welche Gruppe von Menschen viel Geduld aufbringen musste:

Keine Besserung beim Papst

Die Katholiken auf der ganzen Welt blicken voller Sorge nach Rom: Dort wird Papst Franziskus inzwischen schon seit fast einer Woche in einem Krankenhaus behandelt, die Lungenentzündung erweist sich aber als hartnäckig, sodass eine baldige Entlassung nicht absehbar ist. Das führt zu der Frage: Was passiert, wenn sich der Zustand des Pontifex nicht schnell bessert? Da der Kern des Papstamtes keine Stellvertretung hat, läuft der Betrieb im Vatikan-Staat anders, wenn der Papst aufgrund einer Krankheit begrenzt handlungsfähig ist. Und da die Päpste oft sehr alt werden, weil sie in der Regel bis an ihr Lebensende im Amt bleiben (Papst Benedikt XVI. bildete in der jüngeren Geschichte eine Ausnahme), hat der Vatikan Erfahrung mit einem Notbetrieb.