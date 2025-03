Update am Abend: Pendeldiplomatie und Protest in der Türkei

Guten Abend,

bisher sind Bemühungen der USA , den Krieg in der Ukraine zu stoppen, weitgehend ins Leere gelaufen. Vor imposanter Kulisse verhandeln US-Vermittler nun in Saudi-Arabien mit Vertretern Moskaus und Kiews über eine begrenzte Waffenruhe. Schauplatz ist das Luxushotel "Ritz Carlton" in Riad.

Der US-Sondergesandte Keith Kellogg setzt nun auf Pendeldiplomatie - ursprünglich in den 1970er Jahren vom damaligen US-Außenminister Henry Kissinger geprägt. Normalerweise reisen die "Pendeldiplomaten" zwischen den Parteien hin und her. Im aktuellen Fall sind zumindest alle Vertreter in Riad - deshalb sei der Begriff auch nicht ganz zutreffend, analysiert mein Kollege Jan Schneider. Er hat wichtige Fragen und Antworten zusammengefasst.

Zehn Jahre nach Germanwings-Absturz

Es war eine der größten Katastrophen der europäischen Luftfahrtgeschichte: 150 Menschen starben am 24. März 2015 bei dem Absturz in den französischen Alpen. Nach Überzeugung der Ermittler führte der psychisch kranke Co-Pilot den Absturz absichtlich herbei, um sich das Leben zu nehmen. Zehn Jahre später würden sich noch immer andere Absturz-Theorien halten, so der österreichische Luftfahrt-Experte Patrick Huber im Interview. Aber: "Für keine einzige dieser spekulativen Thesen gibt es irgendeinen belastbaren Beweis".

In Haltern am See wurde indes heute auf dem Schulhof des Joseph-König-Gymnasiums an die Toten erinnert. 16 Jugendliche und zwei Lehrerinnen der Schule waren damals auf dem Rückweg von einem Spanien-Austausch an Bord der Unglücksmaschine. Viele Familienangehörige der Absturzopfer reisten gemeinsam an den Absturzort in der Nähe von Le Vernet in den französischen Alpen.