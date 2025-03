Update am Morgen: Nach Oval-Office-Drama ein 2005-Deja-vu?

Guten Morgen,

Geschichte wiederholt sich nicht, aber manchmal gibt es erstaunliche Parallelen. Als sich 2005 die Damals-noch-nicht-Kanzlerin Angela Merkel in jener Zwischenphase befand, in der nun Friedrich Merz weilt, entstand eine bemerkenswerte Idee.

Merkel hatte im Wahlkampf für eine Anhebung der Mehrwertsteuer um zwei Prozentpunkte geworben. "Merkelsteuer - das wird teuer", ätzte die SPD. Als man sich nach der Wahl dann zur damals in der Tat noch Großen Koalition zusammentat, geschah das, was man mit viel gutem Willen als kühn bezeichnen könnte und was all jene mit weniger gutem Willen Wahlbetrug nannten: Man einigte sich auf eine Mehrwertsteuererhöhung nicht um zwei Prozentpunkte - sondern: um drei.