Update am Morgen : Sommer, Sonne, Krieg

Ungewöhnliche Hilfe in der Personalnot kommt diesen Sommer von Ukrainerinnen. Viele sind nach Kroatien geflohen, haben in Urlaubsorten Zuflucht gefunden. So wie Olena Khomiakova. Während ihr Mann an der Front Schützengräben aushebt, deckt die 38-jährige Lehrerin jetzt für Urlauber in Pula den Mittagstisch. "Die Gäste sind sehr nett", erzählt sie, wenn sie merken, dass sie aus der Ukraine ist. "Sie verstehen unsere Situation und manche helfen dann sogar, wenn ich mal was vergessen habe beim Service."