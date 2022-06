Update am Morgen : Wir wussten es

Am heutigen Internationalen Hurentag lautet das Motto des Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen (BeSD) e.V. #RedetMitStattUeberUns. Mit dem Tag erinnern die Huren an den 2. Juni 1975 in Frankreich, als Prostituierte in mehreren Städten Kirchen besetzten, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Mit der Prostitution in Europa beschäftigt sich auch die auslandsjournal story: "Das Geschäft mit dem Sex". (20 Min, FSK 16, verfügbar bis 01.06.2022)