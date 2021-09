Der Bedarf an Öl ist in den USA noch lange nicht gestillt. Donald Trump gab deshalb sogar grünes Licht für Bohrungen in einem Naturschutzgebiet in Alaska. Der Aufschrei bei Umweltschützern war groß. Die versteigerten Lizenzen hat die Regierung Biden nun erstmal ausgesetzt. Doch die Ureinwohner sehen ihre Heimat trotzdem bedroht. Der Klimawandel sei bereits überall zu sehen, erzählt Curtis Gilbert vom Volk der Gwich-in: "All die Seen trocknen aus. Die Karibus ziehen eigentlich zu einer bestimmten Zeit vorbei, jetzt kommen sie manchmal nicht." Doch ohne Fischen und Jagen könnten die Ureinwohner im Arctic Village oberhalb des Polarkreises nicht überleben.