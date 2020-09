75 Jahre nach ihrer Gründung stecken die Vereinten Nationen in tiefer Krise. Und die ist auch hausgemacht. Durch das Vetorecht der ständigen Mitglieder im Sicherheitsrat kommt es regelmäßig zur Totalblockade. Keine Änderung in Sicht. Und trotzdem haben die Vereinten Nationen viel erreicht. Armut reduziert und Kriege verhindert. Obwohl es also zum Jubiläumsfestakt gestern in New York nicht viele fun facts zu vermelden gab, ist eines auch klar: Wenn es die UN nicht gäbe, müsste man sie erfinden.