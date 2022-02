Am Dienstag bleibt der Himmel bedeckt. Oft regnet oder schneit es, die Schneefallgrenze steigt im Süden auf 400, im Westen auf 1.000 Meter. Der Wind weht frisch, in Böen stürmisch aus westlichen Richtungen. An der See und im Bergland gibt es Sturmböen, auf den Berggipfeln sind orkanartige Böen möglich. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 0 Grad in den Alpentälern und 10 Grad am Niederrhein.